موکب‌های «عقیله» و «العباس» خوی میزبان هزاران زائر از داخل کشور و کشور‌های همسایه مانند ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، موکب‌های شهرستان خوی در مسیر‌های ورودی و خروجی این شهرستان، فعالیت خود را برای خدمت‌رسانی به زائران دایر شده اند .

موکب‌های «عقیله» و «العباس» به عنوان پایگاه‌های اصلی، با ارائه خدماتی از جمله توزیع غذای گرم، نوشیدنی‌های سنتی، خدمات فرهنگی و بهداشتی، میزبان هزاران زائر از داخل کشور و کشور‌های همسایه مانند ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان هستند.

غلامحسین آزاد، فرماندار شهرستان خوی و رئیس ستاد اربعین ، با اشاره به هماهنگی کامل بین نهاد‌های مرتبط و همکاری مردم و خیرین، اعلام کرد: تمامی امکانات و ظرفیت‌های شهرستان برای پذیرایی هرچه بهتر از زائران بسیج شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ایام اربعین، شمار قابل توجهی از زائران از مسیر شهرستان خوی عبور کنند.

حضور مستمر خادمان در موکب‌ها و خدمات گسترده در ساعات مختلف روز و شب، فضای معنوی و آرامش‌بخشی را برای زائران فراهم کرده است.

موکب‌های شهرستان خوی تا پایان ماه صفر به فعالیت خود ادامه خواهند داد.