در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل نوار غزه، باز آمریکا با حمایت کامل از جنایتهای این رژیم، مانع هرگونه اقدام این شورا برضد آن شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، در این جلسه شورای امنیت میروسلاو جنکا دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد با افشای ابعاد نقشه رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه گفت: اگر این طرحها اجرا شوند، فاجعه دیگری را در غزه رقم خواهند زد که بر سراسر منطقه تاثیر گذار خواهد بود و باعث آوارگی اجباری، کشتار و ویرانی بیشتر خواهد شد.
تنها راه برای متوقف کردن رنج عظیم انسانی در غزه، آتشبس کامل، فوری و دائمی و ارسال سریع، ایمن، بدون مانع و گسترده کمکهای بشردوستانه به این منطقه محاصره شده، است. غزه بخش جدایی ناپذیر یک کشور فلسطینی است و باید باقی بماند.
بدون پایان دادن به اشغال غیرقانونی اسرائیل، هیچ راهحل پایداری وجود نخواهد داشت. همزمان ۲۰۵ شخصیت مطرح بین المللی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، از او خواستند در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه در غزه و نیز اقدام نظامی جنایتکارانه ضد ایران اقدام فوری و موثر انجام دهد.
دیمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل هم تاکید کرد: اسراییل باید فوراً به اشغال سرزمینهای فلسطینی پایان دهد. شورای امنیت نباید به سادگی اجازه دهد چنین نقشهای عملی شود و امیدوارم واشنگتن هم به زودی این موضوع را درک کند، اما متاسفانه آمریکا به راحتی به اسراییل در غزه آزادی عمل میدهد.
فو کونگ سفیر چین هم گفت: غزه متعلق به مردم فلسطین و بخش جداییناپذیر سرزمین فلسطینی است. اقدامی برای تغییر ساختار جمعیتی یا جغرافیایی آن، باید با قویترین مخالفت و مقاومت روبهرو شود. باید توهم برتری نظامی کنار گذاشته و فورا آتشبس برقرار خواهد شود.