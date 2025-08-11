معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: ادارات و بانک‌های استان قم در روز چهارشنبه تعطیل است و ساعات کاری در روز سه شنبه طبق روال عادی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی رحمان‌نیای با اشاره به تداوم گرمای هوا گفت: با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق، ادارات، بانک‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی، بیمه‌ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی، در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل خواهند بود.

وی افزود: ساعات کاری تمام این مراکز در روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد، طبق روال جاری از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ می‌باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: خدمات مراکز حیاتی مانند بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر نهاد‌های امدادی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه خواهد داشت.