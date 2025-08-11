پخش زنده
طرح ملی میدان پویا در سامان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان گفت: اجرای این طرح ملی در ۱۷ منطقه آموزشی استان و بهصورت همزمان در سراسر کشور آغاز شده است.
فخرالدین اسدی افزود: میدان پویا با محورهای کلیدی شهر پویا، خانواده پویا، دانشآموز پویا و رویداد پویا، بستر مناسبی برای گسترش ورزش همگانی و تقویت فرهنگ فعالیت بدنی در میان اقشار مختلف به ویژه دانشآموزان فراهم میکند.
به گفته وی: طرح میدان پویا علاوه بر ارتقای آمادگی جسمانی دانشآموزان، موجب تقویت روحیه کار تیمی، افزایش تعاملات اجتماعی و ارتقای سبک زندگی سالم در خانوادهها میشود.