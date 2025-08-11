به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان درباره گلایه هم استانی‌ها در خصوص کمبود اتوبوس در مرز شلمچه گفت: برای تسریع در بازگشت زائران مقرر شده است ۵۰ دستگاه اتوبوس از صنایع استان برای جابجایی زائران به مرز شلمچه اعزام شود.

عباس شرفی افزود: برای رفت و اعزام زائران استان به مرز شلمچه ۱۰۰ دستگاه اتوبوس اختصاص یافته بود که با توجه به بازه زمانی بیشتر، مشکلی برای انتقال زائران وجود نداشت، اما برای بازگشت آنها در زمان کوتاه، مرز کمی شلوغ شده است.

وی گفت: با حضور نیرو‌های راهداری هرمزگان و هماهنگی صورت گرفته در مرز شلمچه، زائران با اتوبوس استان‌های کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان نیز به استان باز می‌گردند.

بازگشت زائران تا ۳۱ مرداد ماه ادامه دارد.