به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: با همکاری خیران نیکوکار و حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین، مرحله نخست توزیع بسته‌های نوشت افزار را آغاز کرد.

کریم زارع با اشاره به اینکه بیش از ۴۴ هزار دانش آموز و ۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو تحت حمایت این نهاد است، افزود: در این مرحله، ۱۵ هزار بسته نوشت افزار میان دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی دوره اول و دوم، متوسطه اول و دوم توزیع می‌شود.

وی گفت: این بسته‌ها با اولویت دانش‌آموزان دهک‌های یک تا سه است و با مساعدت خیران و همکاری مراکز نیکوکاری تلاش می‌شود مایحتاج تحصیلی به همه این قشر از جامعه هدف تحت حمایت اهدا شود.

کریم زارع با اشاره به اینکه هر بسته شامل دفتر، مداد، خط‌کش، جامدادی، مداد رنگی، لاک غلط‌گیر، انواع خودکار و دیگر اقلام ضروری تحصیل است، ادامه داد: این اقدام نه تنها باری از دوش خانواده‌ها برمی‌دارد، بلکه با کمک خیران و حامیان طرح اکرام و محسنین، امید و انگیزه تازه‌ای برای شروع سال تحصیلی در دل دانش‌آموزان نیازمند ایجاد می‌کند.