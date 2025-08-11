به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در تشریح رسیدگی به اتهامات مطرح شده در پرونده‌های مدیران مسئول «اعتماد» و «تیتر کوتاه» افزود: اتهام بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه «اعتماد»، تخلف و نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، اما با اعلام منتفی شدن شکایت از سوی معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، هیئت منصفه وی را مجرم ندانست.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: وقت رسیدگی بعدی به پرونده سهیلا محمدی، مدیر مسئول سایت «تیتر کوتاه»، و به اتهام نشر اکاذیب از طریق درج خبر و عکس «ماکارونی مانا» اختصاص داشت و با اعلام رضایت شاکی، این پرونده مختومه می‌شود.

نصراللهی افزود: آرای صادره دادگاه در مورد این دو پرونده که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.