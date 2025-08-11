به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد عربی، سرمربی تیم ملی تالو ووشو کشورمان درباره نتایج تیم ایران در بازی‌های جهانی چنگدو، اظهار داشت: این رقابت‌ها واقعاً سطح بالایی داشت، هم از نظر فنی و هم از نظر مسائل روانی، چون در مجموع دو فرم رقابت داشتیم. مسابقات سنگین و نفس‌گیری داشتیم، اما خداراشکر شاهین بنی‌طالبی با تمرکز بالا، تلاش زیاد و پای‌بندی به برنامه تمرینی که از مدت‌ها قبل طراحی کردیم، عملکرد خوبی داشت و موفق به کسب مدال طلا شدیم.

وی گفت: یکی از نکاتی که به ما خیلی کمک کرد، شروع اردو‌های تالو از اسفند سال قبل بود که با حمایت تمام‌قد فدراسیون شکل گرفت و به این دلیل توانستیم برنامه‌ریزی دقیق‌تر با زمان بیش‌تری داشته باشیم. قوانین مسابقه عوض شده بود ولی در این زمان موفق شدیم خودمان را وفق بدهیم و نتیجه بگیریم.

عربی با تأکید بر دشوار بودن شرایط، افزود: جنگ ۱۲ روزه مستقیماً بر یکی از اردو‌های ما تأثیر گذاشت ولی باز هم با حمایت فدراسیون و برگزاری منظم اردوها علی‌رغم شرایط تمرینی سخت، توانستیم یک مدال خوب بگیریم و پرچم کشورمان را بالا ببریم. قطعاً این موفقیت حاصل تلاش‌های جمعی فدراسیون، مربی و ورزشکار ما است.