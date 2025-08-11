مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت : جهاد تبیین ماموریت اصلی و اولویت اول رسانه ملی است و در صدا و سیمای استان کرمانشاه از این اولویت غفلت نخواهیم کرد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، کیوان الوندی افزود : در ذیل سند تحول و هویت محوری، هویت در تاریخ و فرهنگ غنی استان کرمانشاه را انعکاس خواهیم داد که از قبل در ذیل سند زیست بوم طراحی شده است .

وی تاکید کرد : رویکرد تعاملی را برای افزایش و ارتقای تولیدات مستند صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در پیش خواهیم گرفت و کرمانشاه را آنگونه که باید روایت خواهیم کرد.

وی بر تکریم نیروی انسانی در صدا و سیما تاکید کرد و گفت : دکتر جبلی توجهات بی‌بدیلی به حوزه نیروی انسانی دارد و همین رویکرد را در صدا و سیمای مرکزکرمانشاه در پیش خواهیم گرفت .