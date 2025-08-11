سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی ایجاد کمپ گردشگری در ساحل زیبای گروک شهرستان سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس رئیسی گفت: ایجاد کمپ گردشگری ساحل گروک با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، با هدف ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای میزبانی از گردشگران اجرا می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این طرح شامل احداث محوطه سازی، مسیر‌های دسترسی مناسب و سکو‌های نشیمن خواهد بود.

وی با اشاره به موقعیت منحصر‌به‌فرد گروک گفت: ساحل گروک یکی از بکرترین سواحل مکران با چشم‌انداز زیبا است که ظرفیت زیادی برای جذب گردشگران دارد و اجرای این طرح ، می‌تواند نقش مهمی در معرفی بیشتر منطقه، رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوامع محلی ایفا کند.

رئیسی افزود : با تکمیل این طرح ، امکانات ساحلی و رفاهی منطقه ارتقا یافته و گروک به یکی از مقاصد اصلی سفر در هرمزگان و سواحل مکران تبدیل خواهد شد.