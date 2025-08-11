به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو افزود: به منظور جلوگیری از افت ولتاژ و رفع مشکل خاموش و روشن شدن چراغ‌های محور یاسوج – بابامیدان در محدوده تنگ کناره، عملیات اجرای کابل خودنگهدار به طول حدود ۴۰۰ متر به صورت موازی با خط کابل قبلی انجام شد.

وی گفت: با اجرای این عملیات، روشنایی محور به وضعیت پایدار رسیده و شرایط مطلوب برای تردد شبانه فراهم شده است.