مدیرکل سازمان راهداریوحملونقلجادهای استان از اجرای طرح کابل موازی برای رفع مشکل روشنایی محور یاسوج – بابامیدان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو افزود: به منظور جلوگیری از افت ولتاژ و رفع مشکل خاموش و روشن شدن چراغهای محور یاسوج – بابامیدان در محدوده تنگ کناره، عملیات اجرای کابل خودنگهدار به طول حدود ۴۰۰ متر به صورت موازی با خط کابل قبلی انجام شد.
وی گفت: با اجرای این عملیات، روشنایی محور به وضعیت پایدار رسیده و شرایط مطلوب برای تردد شبانه فراهم شده است.