به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جنگلبانان نمونه سیدمصطفی موسوی از ملایر، احمد سلگی از نهاوند، رضا زارع از بهار، در بخش عشق و افتخار جواد زارعی و همسرش مریم روحی از کبودراهنگ و در بخش جنگلبان مردمی افتخاری حمیدرضاحق نظری از همدان تجلیل شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با قدردانی از زحمات جنگلبانان استان گفت: در آسیب‌هایی که به این بخش‌ها وارد می‌شود با خاطیان برخورد قضایی می‌شود و به ناآگاهان آموزش می‌دهیم.

اسفندیار خزایی افزود: ۱۶ خانه‌ اطفاء حریق در مناطق بحرانی استان ایجاد شده است که برای مواقع مورد نیاز کار تجهیز و آموزش‌های تخصصی به افراد محلی و بهره برداران را انجام می‌دهد.