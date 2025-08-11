طبق اعلام وزارت نیرو، توان تولید برق نیروگاه سیکل‌ترکیبی پرند با راه‌اندازی سیستم خنک‌کاری هوای ورودی به توربین (مدیا) بیش از ۹۰ مگاوات در اوج مصرف برق تابستان امسال افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام وزارت نیرو، طرح ارتقای توان عملی ۶ واحد گازی نیروگاه پرند با مجموع ظرفیت ۹۰ مگاوات به روش خنک‌کاری هوای ورودی کمپرسور، در مدت چهار ماه با حمایت وزارت نیرو و مدیریت و سرمایه‌گذاری گروه مپنا در ماه‌های گرم سال نصب، راه‌اندازی شد و به بهره‌برداری رسید.

این طرح پیرو ابلاغ وزارت نیرو مبنی بر نیاز شبکه سراسری و با عنایت به مزایای طرح به منظور افزایش تولید برق و کاهش ناترازی انرژی اجرا شده است.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای اوج بار تابستان امسال، بیش از ۷۱۰ مگاوات طرح ارتقای توان تولید برق واحد‌های گازی به روش خنک‌کاری هوای ورودی (مدیا)، ارتقای اساسی توربین گازی و ارتقای سیستم کنترل در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۶۷۰ مگاوات از این طرح‌ها اجرایی شده است.