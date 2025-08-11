در آیین گرامیداشت روز خبرنگار برنقش خبرنگاران به عنوان وجدان بیدار جامعه و موتور محرک توسعه تاکید و از تعدادی از خبرنگاران تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست فرمانداری ویژه خوی، در این مراسم با بیان اهمیت نقش خبرنگاران به عنوان طلایه‌داران وجدان بیدار جامعه گفت: خبرنگاران همواره در صف مقدم آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی قرار دارند و مسئولیت سنگینی بر دوش می‌کشند.

غلامحسین آزاد، با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی افزود: ما در این ایام پیام سید و سالار شهیدان را گرامی می‌داریم؛ پیامی که سرشار از درس‌های اخلاق، ایستادگی و مقابله با ظلم و ستم است.

وی با بیان اینکه شهرستان خوی دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه‌های مختلف است، گفت: این شهرستان آماده جهش بزرگ در مسیر توسعه است و معرفی این ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار، نیازمند همراهی و همکاری موثر اصحاب رسانه می‌باشد.

آزاد ضمن قدردانی از پیگیری‌های مسئولانه مدیران در مسیر توسعه شهرستان، خاطرنشان کرد: سیاست‌های رئیس‌جمهور در ایجاد فضای همدلی و وفاق ملی، در پرتو رهبری‌های رهبر معظم انقلاب، بستر لازم برای شکوفایی ظرفیت‌های خوی را فراهم کرده است.

سرپرست فرمانداری خوی با تاکید بر نقش خبرنگاران در شرایط بحرانی تصریح کرد: در مواقعی مانند جنگ‌های رسانه‌ای یا بلایای طبیعی، خبرنگاران به عنوان نمایندگان وجدان جامعه، با حضور و اطلاع‌رسانی موثر، نقش مهمی در آرامش‌بخشی به جامعه ایفا می‌کنند.

وی در پایان گفت: حرکت در مسیر رهنمود‌های رهبر انقلاب و برنامه‌های دولت، می‌تواند به توسعه و پیشرفت شهرستان کمک شایانی کند.

عباسعلی امامی، رئیس حوزه قضایی شهرستان خوی نیز در این مراسم با تبریک روز خبرنگار، با اشاره به نقش رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه، اظهار داشت: آگاهی‌بخشی صحیح به مردم در حوزه قوانین و مقررات، پیشگیری از وقوع جرم و انعکاس شفاف اقدامات دستگاه قضایی، از مهم‌ترین رسالت‌های خبرنگاران در تعامل با قوه قضاییه است.

امامی تاکید کرد: خبرنگاران با رعایت امانت‌داری، صداقت و دقت در انعکاس اخبار، می‌توانند یاری‌گر دستگاه قضایی در برقراری عدالت، تقویت اعتماد عمومی و گسترش فرهنگ قانون‌مداری باشند.

وی افزود: همکاری رسانه‌ها با مجموعه قضایی، نه تنها به افزایش آگاهی حقوقی مردم کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز کاهش اختلافات و استحکام روابط اجتماعی خواهد شد.