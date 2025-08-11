پخش زنده
امروز: -
شهروندان دوستدار محیط زیست یک بهله دلیچه نابالغ و دو سر بچه خرگوش را به اداره حفاظت محیط زیست ارومیه تحویل دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از تحویل دو سر بچه خرگوش و یک بهله دلیچه نابالغ توسط شهروندان خبر داد و از همکاری مسئولانه آنان در حفاظت از حیاتوحش تقدیر کرد.
مختار خانی گفت: یک بهله دلیچه نابالغ توسط یکی از شهروندان و دو سر بچه خرگوش توسط شهروندی دیگر به این اداره تحویل داده شد.
وی با اشاره به ارزیابی وضعیت جسمی این حیوانات افزود: پس از بررسی اولیه و تعیین سلامت آنها، هر سه به باغوحش درنا منتقل شدند تا در صورت نیاز تحت درمان و تیمار قرار گیرند یا در صورت امکان به زیستگاه طبیعی خود بازگردند.
خانی با قدردانی از اقدام مسئولانه شهروندان، بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از گونههای حیاتوحش تأکید کرد و گفت: نقش مردم در نجات حیوانات آسیبدیده و ارتقاء فرهنگ زیستمحیطی بسیار حائز اهمیت است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از عموم مردم خواست در صورت مشاهده حیوانات وحشی آسیبدیده یا در معرض خطر، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.