به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری در این شورا پیش از دیدار با «عبداللطیف رشید» رئیس جمهور عراق با مشاور عالی امنیت ملی این کشور نیز دیدار کرده بود.

«قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با «علی لاریجانی» دبیر شورای امنیت ملی کشورمان گفت: دولت عراق به طور جدی برای جلوگیری از هرگونه نقض امنیتی با هدف تجاوز به هر یک از کشورهای همسایه خود تلاش می‌کند.

دفتر الاعرجی درباره این دیدار اعلام کرد: «لاریجانی از نقش بزرگ مردم عراق در خدمت به زائران امام حسین (علیه السلام) تمجید کرد و مردم عراق را «شجاع و سخاوتمند» توصیف کرد و گفت که جاده کربلا امروز گواه سخاوت عراقی‌ها است.»

این دفتر توضیح داد: «در این دیدار همچنین اجرای توافقنامه امنیتی امضا شده بین دو کشور بررسی شد. آنها همچنین وضع امنیتی منطقه و جنایات گرسنگی و کشتار مردم فلسطین در نوار غزه را بررسی و بر "اهمیت اقدام جامعه بین‌المللی برای توقف این جنایات" تاکید کردند».

لاریجانی نیز «دولت عراق و سیاست خارجی متعادل آن و امنیت و ثبات ناشی از آن در عراق و منطقه» را ستود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان بعد از بغداد برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات لبنانی راهی بیروت می‌شود.