



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،خطیب زاده با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حوزه مسکن محرومان گفت: بر اساس طرح جامع احداث و تکمیل واحد‌های مسکونی، تا پایان امسال ساخت ۵۹۰ واحد مسکونی برای مددجویان زیرپوشش در دستور کار قرار گرفته که در حال حاضر ۵۸ واحد با اعتبار ۸ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان در مراحل اجرایی قرار دارد.

وی همچنین به اقدامات این نهاد در زمینه بهسازی و تعمیر واحد‌های مسکونی موجود اشاره کرد و گفت: در سه‌ماهه نخست امسال، ۷۷ مورد تعمیرات مسکن مددجویی با اعتباری بیش از ۴۱۱ میلیون تومان انجام شده و این در حالی است که براساس برنامه‌ریزی سالانه، تعداد کل تعمیرات پیش‌بینی‌شده ۳ هزار و ۱۸۸ مورد است که تاکنون حدود ۲.۴ درصد آن محقق شده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌جنوبی با اشاره به اهمیت تأمین فضا‌های جانبی در منازل مددجویان، افزود: کمک به احداث فضا‌هایی از جمله آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و گازکشی نیز در دستور کار قرار دارد که امسال ۵۱۲ مورد پیش‌بینی شده است.

خطیب زاده افزود: از این تعداد، ۴۶۴ واحد در حال اجرا و ۴۸ واحد با اعتبار یک میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته وی کمیته امداد امام خمینی(ره) تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، مشارکت نهاد‌های حاکمیتی و منابع داخلی، کیفیت زندگی مددجویان را ارتقا دهد.

وی همچنین به روش‌های کمک خیران نیک‌اندیش برای ساخت مسکن محرومان اشاره کرد و افزود: نیکوکاران می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۰۵۶*۸۸۷۷*، نصب سامانه نیکوکاری از طریق کافه‌بازار، یا مراجعه به مراکز امداد در سراسر استان، این نهاد را در ارائه خدمات گسترده‌تر در زمینه مسکن محرومان یاری کنند.