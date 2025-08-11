فرشید طالبی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمان، با حضور در برنامه زنده «کادر فنی»، به تحلیل فوتبال سوپر جام ایران پیش از دیدار بین دو تیم تراکتور و استقلال می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرشید طالبی بازیکن سابق تیم ملی، امروز دوشنبه ۲۰ مرداد از ساعت ۱۸ با حضور در استودیوی برنامه زنده «کادر فنی»، به بحث و بررسی و تحلیل پیش از دیدار سوپر جام ایران بین دو تیم تراکتور و استقلال که شامگاه امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود، می‌پردازد.

فصل جدید «کادر فنی» با حضور میهمانان شناخته‌شده از چهره‌های ورزشی، به بررسی و پیگیری اخبار و حواشی روز ورزش با ساختاری متفاوت به تهیه کنندگی ناصر عالمی و اجرای مشترک جواد خیابانی و مهدی توتونچی، عصر‌های تابستان روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.