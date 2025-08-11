اطلاعیه دفتر موسیقی درباره ایمنی سالنها و افزایش قیمت بلیت کنسرتها
دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره روند مکاتبههای مستمر با مدیران سالنهای کنسرت در زمینه ارائه خدمات ایمنی و همچنین غیرقابل قبول بودن افزایش قیمت بلیت کنسرتها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما
و به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این دفتر با انتشار اطلاعیهای از روند مکاتبههای مستمر با مدیران سالنهای برگزاری کنسرت در حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین موضوع غیرقابل قبول بودن افزایش قیمت بلیت کنسرتهای پیش رو توضیحاتی را ارائه داد.
در متن اطلاعیه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:
نظر به مکاتبه و پی گیریهای مستمر از مدیران محترم سالنهای محل برگزاری اجراهای صحنهای و تا زمان عدم ارائه تاییدیه «سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی» از سوی مدیریت سالن ها، این الزام وجود دارد بر اساس رعایت حقوق مخاطبان ارجمند کنسرتها و الزام حداکثری موارد مربوط به ایمنی تماشاگران، فرآیند خرید در سامانههای فروش اینترنتی به گونهای طراحی شود که فقدان تاییدیه از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در هنگام خرید بلیت اجراهای صحنهای این سالنها نمایش داده و پس از اتمام فرآیند خرید نیز روی تصویر بلیت که در اختیار متقاضی قرار میگیرد، درج شود.
این اطلاعیه در حالی منتشر میشود که طی روزهای بیست و یکم اردیبهشت ماه و ششم مرداد ماه در نامههای جداگانهای که از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیران سالنهای برگزاری کنسرت و همچنین جلسه روز هفتم مرداد ماه درباره الزام تاییده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای استحکام و بازنگری در ایمنی سالنهای کنسرت به منظور پرهیز از هرگونه حادثه غیر قابل پیش بینی ارسال شد، بر ضرورت اجرای این الزامات تاکید شده بود.
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این اطلاعیه آورده است: با توجه به در جریان بودن روند تعیین قیمت بلیت اجراهای صحنهای ذکر این نکته الزامی است تا زمان اطلاع رسانی این دفتر، هرگونه افزایش قیمت نسبت به دوره قبل غیرقابل قبول است.