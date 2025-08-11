به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار عباسعلی بهدانی فرد در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بزرگترین اولویت ما امنیت مردم در استان یزد است، گفت: در همین راستا برخورد جدی با خرده فروشان مواد مخدر، پیشگیری از سرقت‌ها و طرد اتباع غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به لطف خدا در این پنج ماه نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کاهش سرقت را داشتیم و پابند الکترونیکی در پیشگیری از سرقت‌ها و مالخر‌ها اثرگذار بوده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اجرای طرح‌های متعدد جمع آوری معتادان در ماه‌های اخیر تصریح کرد: نگهداری معتادین متجاهر از جمله مشکلات استان است، چراکه کمپ ماده ۱۶ حدود ۱۰۰ نفر ظرفیت دارد و پاسخگوی نگهداری معتادین نیست و از مسئولان استان درخواست داریم تا این کمپ گسترش پیدا کند.

وی از خروج ۱۶ هزار و ۹۰۰ تبعه غیرمجاز از استان در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: مردم به این آگاهی و بصیرت رسیده‌اند که نباید منزل خود را در اختیار اتباع غیر مجاز قرار دهند و آنان را بکار گیرند.

بهدانی فرد ادامه داد: نیرو‌ها برای صدور گذرنامه اربعین بسیج شده و تاکنون حدود ۴۱ هزار گذرنامه زیارتی صادر شده است.

وی تأکید کرد: تماس مردم با پلیس ۱۱۰ با افزایش ۳۱ درصد مواجه بوده که این نشان از اعتماد مردم به پلیس است.