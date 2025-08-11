پخش زنده
رئیس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستیِ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه صادرات تنها راه برون رفت از معضل رکود بازار و خطر تغییر نقشه فرش دستباف ایرانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد میرزایی با بیان اینکه اصالت فرش ایرانی بهویژه در خارج از کشور تا حدود زیادی آسیب دیده است، گفت: فرش دستباف یکی از مهمترین صنایعدستی ملت ایران است که هویت تاریخی دارد و در گذشته بازارهای جهانی به معرض نمایش گذاشته میشده و بسیار هم مورد استقبال بوده است؛ اما امروزه با توجه به تحریمها و جلوگیری از صادرات آن و شرایط خاصی که کشور ما در آن قرار گرفته است، حتی نقشههای فرش ایرانی هم تغییر پیدا میکند.
محمد میرزایی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب و رئیس کمیته میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستیِ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصالت فرش ایرانی بهویژه در خارج از کشور تا حدود زیادی آسیب دیده است؛ عنوان کرد: شاید در داخل کشور آنچنان مشکلی نداشته باشیم و تا حدود زیادی نقشههای اصیل فرش ایرانی حفظ شده است، اما در خارج از کشور به دلیل تحریمها فرش ایرانی جایگاه پیشین خود را از دست داده است.
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس دوازدهم ادامه داد: مثلاً فرش افشارِ شاهین دژ و تکاب ما، زمانی بازارهای جهانی از جمله آلمان را تسخیر کرده بود، اما الان که به دلیل تحریمها، دسترسی به بازار آلمان را از دست دادیم، چین با همان فرش را با همان نقشه و مدل، منتهی با دستگاههای ماشینی تولید و صادر میکند، بعضاً هم به نام فرش ایرانی به بازار عرضه میشود. این یکی از مشکلات مهم حوزه فرش به عنوان یکی از صنایعدستی و میراثفرهنگی ملی ما است که در کمیته میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی کمیسیون فرهنگی مجلس تلاش میکنیم تمهیداتی اندیشیده شود که فرش اصیل و دستباف ایرانی بتواند از این گردنه خارج شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: فرش دستباف ما یکی از مهمترین صنایعدستی ملت ایران است که هویت تاریخی دارد و در گذشته بازارهای جهانی به معرض نمایش گذاشته میشده و بسیار هم مورد استقبال بوده است؛ اما امروزه با توجه به اینکه کشور ما در یک شرایط خاص قرار گرفته است، حتی نقشههای فرش ایرانی هم تغییر پیدا میکند. امروز در برخی کشورها نه اینکه نقش و حضور فرش ایرانی در کمرنگ شده باشد، اصلا وجود ندارد و به بعضی بازارها هم به صورت قاچاقی میرسد.
میرزایی ادامه داد: البته با همه این تفاسیر، صادرات فرش ایرانی همچنان بهصورت موردی و در مقیاس کم توسط تجاری که بعضا به کاخهای دولتی و مسئولان کشورهای مختلف دسترسی دارند، اتفاق میافتد، اما این سطح از صادرات پاسخگوی صنعت و هنر فرش اصیل ایرانی نیست.
رئیس کمیته میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بازار فرش دستباف و اصیل ایرانی در داخل کشور هم رونق چندانی ندارد، اضافه کرد: به دلیل شرایط بد اقتصادی مردم نیاز خود را با فرشهای ماشینی یا دستباف دستدوم یا کمکار کرده برآورده میکنند.
میرزایی با تأکید مجدد بر اینکه فرش دستباف کشور با مشکلات اساسی و جدی مواجه شده است، اضافه کرد: البته این علاقهمندی و دغدغه ما در کمیسیون فرهنگی مجلس هم هست که به نحوی راهی برای برونرفت از وضع موجود را پیدا کنیم؛ اما به نظر میرسد تا بحث صادرات فرش حل نشود، خروجی موفقی در این موضوع نخواهیم داشت. زیرا قیمتها در داخل راکد مانده و خریدار ندارد. فرشها از مدتها قبل روی دست بافندگان مانده و انگیزهها برای شروع بافت فرش جدید کم شده است. در برخی موارد هم خریدار فرش را به صورت چک و اقساطی از بافندگان خریداری میکند؛ لذا واقعاً صنعت فرش کشور متضرر شده است و مشکلات اساسی در این حوزه داریم و در سطح بینالملل هم نقشههایی که از قدیمالایام مورد استقبال کشورهای مختلف دنیا بوده است را داریم از دست میدهیم.
وی با بیان اینکه بازار فرش دستباف در شرایط رکود است، تصریح کرد: مسئولان امر باید یک کار عاجل برای فرش اصیل ایرانی و دستباف انجام دهند و اجازه ندهند صنعت فرش اصیل ایرانی از دست برود. ما هم در کمیسیون فرهنگی مجلس به جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، بلکه راهی برای حل این مشکل مهم پیداشود.