استاندار خراسان شمالی، بر استقلال واقعی مدیریت این پارک ملی تأکید کرد و خواستار تغییر و اصلاح اساسنامه آن شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در نشست اضطراری شورای راهبری پارک ملی گلستان گفت: تمرکز مدیریت پارک ملی گلستان نباید تنها از سوی یک استان انجام شود، زیرا این امر موجب محرومیت استان‌های همجوار از ظرفیت‌های ارزشمند این پارک خواهد شد.

وی تاکید کرد: ظرفیت مدیریت باید به صورت برابر بین استان‌ها تقسیم و دبیری شورای راهبری به صورت چرخشی بین سه استان خراسان شمالی، گلستان و سمنان انجام گیرد و بهره‌مندی از ظرفیت عظیم مردمی نیز در این مسیر لحاظ شود.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش مردم در حفاظت از محیط زیست، بر فعال‌سازی مشارکت جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد (ان‌جی‌او) و بازگشت آنان به شورای راهبری پارک ملی گلستان تأکید کرد.

نوری همچنین خواستار به‌کارگیری فرهنگ‌سازی و استفاده از حوزه نرم و فناوری‌های نوین برای صیانت هرچه بهتر از محیط زیست شد.

نوری پارک ملی گلستان را به عنوان زیست‌کره‌ای بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: با توجه به اینکه ۴۴ درصد از مساحت این پارک در حوزه استحفاظی خراسان شمالی قرار دارد، این استان باید اشراف کامل و آگاهی جامع نسبت به همه عملکرد‌ها و مسائل این مجموعه ملی داشته باشد.

استفاده از ظرفیت استان‌ها برای نگهداری پارک گلستان

در ادامه شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور ضمن تاکید بر ظرفیت‌های استان‌ها برای ارتقای سطح نگهداری پارک ملی گلستان، از موافقت و دستور رئیس‌جمهور برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این حوزه خبر داد.

استاندار گلستان هم در این نشست، بر ضرورت تقویت نیروی انسانی و تجهیزات پارک ملی گلستان تاکید کرد تا زمینه حفاظت بهتر و مدیریت بهینه این میراث طبیعی فراهم شود.

در این جلسه برای نحوه مدیریت پارک ملی گلستان تصمیم نهایی اتخاذ نگردید و چرخشی بودن مدیریت راهبری و تصویب این بند به جلسه بعدی این شورا موکول گردید و بازگشت مجامع محلی، سمن‌ها، دانشگاهها، معتمدین، دهیاری‌های، فعالان محیط زیست به چرخه مدیریت پارک نهایی و قطعی شد.

پارک ملی گلستان یا بوستان ملی گلستان، منطقهٔ حفاظت‌شده‌ای در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان شمالی است. این منطقه قدیمی‌ترین پارک ملی زیبای ثبت شده در کشور ایران و پناهگاهی کم‌نظیر برای حیات‌وحش است که ۱۳۵۰ گونهٔ گیاهی و ۳۰۲ گونهٔ جانوری، از جمله نیمی از گونه‌های پستان‌داران ایران را در حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع مساحت خود جای داده و به‌همین‌دلیل از سوی یونسکو به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌است.