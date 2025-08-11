مشاور امنیت ملی عراق، با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه دیدار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، دیدار کرد.

در این دیدار، طرفین بر تقویت روابط تاریخی دو کشور و توسعه همکاری‌ها تأکید کردند. لاریجانی با قدردانی از خدمات ملت عراق به زائران امام حسین (ع)، مردم عراق را شجاع و کریم توصیف کرد و گفت راه کربلا امروز نشان‌دهنده سخاوت عراقی‌هاست.

دو طرف اجرای توافق امنیتی میان دو کشور و اوضاع امنیتی منطقه به‌ویژه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه را بررسی و بر لزوم اقدام جامعه جهانی برای توقف این جنایات تأکید کردند.

الاعرجی بر تلاش جدی دولت عراق برای جلوگیری از هرگونه تجاوز به کشور‌های همسایه تأکید کرد. لاریجانی نیز سیاست خارجی متوازن دولت عراق و نقش آن در امنیت و ثبات عراق و منطقه را ستود.