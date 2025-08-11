پخش زنده
سومین نشست ستاد برگزاری روز و هفته پارالمپیک برگزار و شعار این روز بزرگ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین جلسه ستاد برگزاری روز و هفته پارالمپیک با حضور اعضا در سالن جلسات کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
در این نشست مقرر شد هفته پارالمپیک از ۱۹ تا ۲۵ مهر برگزار شود و طبق تقویم رسمی کشور، ۲۴ مهر بهعنوان روز ملی پارالمپیک گرامی داشته شود. شعار امسال نیز «روز ملی پارالمپیک؛ جشن ارادههای بزرگ» تعیین شد.
اعضا در ادامه جلسه، درباره نامگذاری روزهای هفته و برنامههای ویژه هر روز به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین، نحوه مشارکت فدراسیونهای ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانان استانها، هیئتهای استانی و سازمانهایی همچون سازمان مدارس استثنایی کشور و سازمان بهزیستی در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد، مورد بررسی قرار گرفت.