وزیر دفاع ایتالیا از آمادگی کشورش برای اعمال تحریم‌های احتمالی علیه رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت که اقدامات اسرائیل در غزه «غیر قابل قبول» است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ گیدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا اظهار داشت: آنچه اتفاق می‌افتد غیر قابل قبول است. ما با یک عملیات نظامی با خسارات جانبی روبه‌رو نیستیم بلکه با انکار کامل قانون و ارزش‌های بنیادین تمدن خود مواجه‌ایم.

وی در این زمینه گفت: «ما به کمک‌های بشردوستانه پایبندیم، اما اکنون باید راهی پیدا کنیم تا نتانیاهو را وادار کنیم فراتر از محکومیت، عاقلانه فکر کند.»

این وزیر ایتالیایی در پاسخ به سوالی درباره تحریم‌های بین‌المللی احتمالی علیه رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد که «اشغال غزه و برخی اقدامات جدی در کرانه باختری نشان‌دهنده یک جهش کیفی است که در مواجهه با آن باید تصمیماتی اتخاذ شود که نتانیاهو را مجبور به تفکر کند.»

کروستو افزود که این اقدامی علیه اسرائیل نخواهد بود، بلکه راهی برای نجات مردم از حکومتی است که عقل و انسانیت را از دست داده است.

این اظهارات پس از مطرح شد که بنیامین نتانیاهو از طرح خود برای اشغال کامل شهر غزه و هدف قرار دادن مواضع باقی‌مانده حماس دفاع کرد؛ طرحی که با انتقاد‌های گسترده‌ای از سراسر جهان مواجه شده است.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اخیرا در پیامی به طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل نوار غزه واکنش نشان داد و گفت که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.