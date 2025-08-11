به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام دانشی در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان مهریز که به مناسبت هفته خبرنگار برگزار شد، از تلاش‌ها و خدمات اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: هفته خبرنگار فرصتی ارزشمند برای پاسداشت زحمات و تلاش‌های خبرنگاران در عرصه‌های مختلف اطلاع‌رسانی است. ظرفیت رسانه‌ای بسیار خوبی در مهریز وجود دارد به گونه‌ای که صدا و سیما در این شهرستان پنج خبرنگار فعال دارد.

وی افزود: به لطف خدا و با همکاری شهردار محترم مهریز و حمایت یک خیر ارجمند، ساخت پلاتوی هنری در شهرستان آغاز خواهد شد. زمین این طرح توسط شهرداری در اختیار بانی قرار می‌گیرد و پس از احداث، بخش مهمی از نیاز‌های حوزه هنر‌های نمایشی شهرستان را تأمین خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره احداث مجتمع فرهنگی هنری مهریز اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده اجرای این طرح بود، اما به دلیل حل‌نشدن موضوع زمین و عدم انتقال مالکیت آن به وزارتخانه، اجرای طرح متوقف شده است.

دانشی تأکید کرد که در صورت رفع این مشکل و همراهی استانداری و وزارت راه و شهرسازی در تعریف طرح جدید، احداث مجتمع فرهنگی هنری مهریز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در پایان این مراسم هم از خبرنگاران فعال شهرستان مهریز تجلیل شد.