کوهپایهزاده در نشست کمیته پارالمپیک آسیا، نوآوریهای ایرانی در حوزه ورزشهای معلولین را معرفی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست کمیته پارالمپیک آسیا با حضور مسئولان و نمایندگان فدراسیونهای جهانی، رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک، رئیس کمیته پارالمپیک آسیا و مهمانهای پارالمپیک آسیا برگزار شد.
در این نشست، کوهپایهزاده، رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان و رئیس کمیته پزشکی و علوم ورزشی APC، ضمن قدردانی از ماجد راشد، رئیس کمیته پارالمپیک آسیا و پارسونز، رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک، به اهمیت توسعه آموزش در ورزشهای معلولین اشاره کرد.
وی همچنین از برگزاری پنج وبینار آموزشی در سطح آسیا و جهان خبر داد که روند ماهیانه آن تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و با هدف ارتقاء دانش و مهارت ورزشکاران و مربیان برگزار میشود.
علاوه بر آموزش، کوهپایهزاده به پروژههای پژوهشی مهمی اشاره کرد؛ از جمله راهاندازی مجله APC و تلاش برای ایجاد شاخه آسیایی پایگاه بینالمللی ویستا، که امکان انتشار مقالات علمی و تحقیقات تخصصی در ورزش معلولین را در منطقه آسیا تسهیل خواهد کرد.
از نکات برجسته سخنان کوهپایهزاده، معرفی سه نوآوری کلیدی و پیشرو بود که میتواند تجربه شگرف در ورزش معلولین آسیا ایجاد کند:
پرونده الکترونیک سلامت ورزشکاران:
Electronic Health Records (EHR)
دکتر کوهپایهزاده توضیح داد که این سیستم در ایران به طور کامل طراحی و آماده شده است و قابلیت پیادهسازی در سطح آسیا را دارد. این پرونده الکترونیک، امکان ثبت و دسترسی آسان به سوابق پزشکی و سلامت ورزشکاران را فراهم میکند و میتواند به بهبود مراقبتهای پزشکی و مدیریت سلامت آنان کمک شایانی نماید.
سامانه ثبت اطلاعات ورزشکاران
Registration Athletes Information (RAI)
این سامانه هوشمند به منظور ثبت و مدیریت جامع اطلاعات ورزشکاران در سطح آسیا طراحی شده است. علاوه بر جمعآوری دادهها، این سامانه قابلیت شناسایی استعدادهای بالقوه را نیز دارد و میتواند به مربیان و فدراسیونها در برنامهریزی و ارتقاء عملکرد ورزشکاران کمک کند. دکتر کوهپایهزاده اعلام کرد که این سامانه آماده بهرهبرداری است و میتواند به عنوان یک ابزار کلیدی در توسعه ورزشهای معلولین مورد استفاده قرار گیرد.
پروژه ورزش معلولین در خانه با هوش مصنوعی
Sport for the Disabled at Home (SDH)
یکی از جذابترین نوآوریها، پروژهای است که با بهرهگیری از هوش مصنوعی طراحی شده و شامل یک مربی اتوماتیک یا مربی مشخص شده برای هر فرد است. این پروژه امکان تمرین و فعالیت ورزشی ورزشکاران معلول را در محیط منزل فراهم میکند و با استفاده از فناوریهای نوین، تمرینات را به صورت هوشمند و متناسب با شرایط هر فرد هدایت میکند. این طرح میتواند به بهبود دسترسی ورزشکاران به فعالیتهای ورزشی و افزایش استقلال آنان کمک کند و به عنوان یک مدل جدید در ورزش معلولین معرفی شود.
این طرحها با استقبال گرم رؤسای کمیتههای پارالمپیک بینالمللی و آسیایی همراه شد و دکتر کوهپایهزاده ابراز امیدواری کرد که این نوآوریها به زودی در سطح آسیا عملیاتی شوند و باعث پیشرفت بیشتر ورزش جانبازان و توانیابان شوند.