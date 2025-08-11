امروز: -
غزه، قتلگاه خبرنگاران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰- ۱۶:۳۳
بسته خبری ایران جوان
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
در ستایش نگارگر ایرانی
دست برتر موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه
شهادت هفت نفر در حمله رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران

شهادت ۲۲۲ نفر در غزه به‌دلیل گرسنگی و سوءتغذیه

شهادت بیش از ۵۰۰ امدادگر در نوار غزه

برچسب ها: غزه ، خبرنگاران ، رژیم صهیونیستی
