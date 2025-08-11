پخش زنده
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره بر لزوم وحدت در جامعه گفت: رسانه ها همواره عامل و مبدا پیشرفت، تفاهم، اتحاد و انسجام ملی باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل امروز در جمع اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته خبرنگار اظهار کرد: گستره و نفوذ فرهنگ ایرانی به قدری در دنیا بالا است که میتوان در کشورهای مختلف اثر درخشانی از آن را یافت علت آن پیش قراولی فرهنگ ایرانی و اسلام در ایجاد صلح، دوستی، برادری و امنیت در جهان است، رسانهها نیز با برجسته کردن این شاخص فرهنگ ایرانی باید مثل همیشه خاستگاه ایجاد اتحاد و انسجام ملی در کشور باشند.
وی افزود: توهین، افترا، کینه توزی، انگ زدن، جانبداری و سیاست زدگی جایی در فرهنگ ایرانی و دین اسلام ندارد.
امام جمعه تبریز اضافه کرد: رسانههای کشور و احزاب نیز همان طور که در جنگ ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی _آمریکایی علیه کشورمان نشان دادند الگوی ایجاد انسجام ملی و اتحاد هستند باید در حفظ آن نیز الگو باشند و از بستن صفتهای ناروا به دیگران پرهیز کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل خاطرنشان کرد: در طول تاریخ نیز بزرگان زیادی در ایران جان خود را فدای اتحاد و ایران واحد کردند تا با پشتیبانی از یکدیگر همواره این کشور با فرهنگ متعالی خود در عالم بدرخشد.
وی یادآور شد: تقویت انسجام ملی ایران با همدلی تمام قومیتها ادیان و گروهها بیشتر محقق میشود که نقش رسانه در این موضوع انکار ناپذیر است.
نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: کلمه رمز اتحاد در جغرافیای کشورمان عشق به ایران است که همه را به دایره اتحاد بیشتر سوق میدهد.
وی ادامه داد: اتحاد احزاب و مسئولان نیز کلید حفظ انسجام ملی است و در واقع ضرورت تحقق خدمت رسانی به مردم نیز همین اتحاد و انسجام ملی است.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل همچنین با توصیه به رسانهها برای حفظ انسجام ملی، انتقاد سازنده را راه حل رفع مشکلات و راهبرد رسانهای دانست و گفت: با کلید اخوت و دلسوزی میتوان با انتقادهای سازنده کشور را به سمت سازندگی بیشتر هدایت کرد.
وی خاطرنشان کرد: ذهنیت مثبت به اصحاب رسانه نیز باید در جامعه و بین مسئولان بیشتر تقویت شود و بدانند رسانه ابزار مهم برای توسعه و آبادانی است و باید با تعامل با آن در جهت اطلاع رسانی به موقع و جامع و خبر رسانی به مردم و جامعه است.
نماینده ولی فقیه آذربایجان شرقی همچنین در این نشست بر رفع مشکلات متعدد خبرنگاران به خصوص مسکن آنها تاکید کرد.