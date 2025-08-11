تحقیقات نشان می‌دهد که تعامل میان سلول‌های مغز استخوان و عوامل موجود در خون جوان، می‌تواند باعث تولید پروتئین‌های خاصی شود که روند پیری پوست را به تاخیر می‌اندازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مطالعه‌ای تازه که در مجله Aging منتشر شده است، نشان می‌دهد که ترکیبی از عوامل موجود در سرم خون افراد جوان به همراه سلول‌های مغز استخوان می‌تواند ویژگی‌های جوانی پوست را بازسازی کند. این پژوهش توسط یوهانا ریتر و الکه گرونینگر از بخش تحقیق و توسعه شرکت Beiersdorf در هامبورگ رهبری شده است.

محققان با استفاده از یک سیستم پیشرفته میکروفیزیولوژیک که گردش خون انسان را شبیه‌سازی می‌کند، مدل سه‌بعدی پوست را به مدل سه‌بعدی مغز استخوان متصل کردند. نتایج نشان داد که سرم خون جوان به تنهایی قادر به جوان‌سازی پوست نبود، اما وقتی سلول‌های مغز استخوان نیز حضور داشتند، عوامل موجود در سرم باعث تغییر فعالیت این سلول‌ها شدند و آن‌ها پروتئین‌هایی ترشح کردند که موجب بازسازی بافت پوست شدند.

تحلیل‌های دقیق‌تر نشان داد که سرم جوان موجب تحریک مغز استخوان برای تولید گروهی از ۵۵ پروتئین می‌شود که هفت مورد از آن‌ها توانایی افزایش بازسازی سلولی، تولید کلاژن و سایر ویژگی‌های مرتبط با جوانی پوست را دارند. این پروتئین‌ها همچنین به بهبود تولید انرژی در سلول‌ها و کاهش نشانه‌های پیری سلولی کمک می‌کنند. نکته مهم این است که بدون تعامل بین پوست و سلول‌های مغز استخوان، اثرات جوان‌سازی مشاهده نشد.

این یافته به توضیح نتایج مطالعات قبلی در موش‌ها کمک می‌کند که در آن‌ها حیوانات پیر و جوان خون مشترک داشتند و جوان‌سازی در اندام‌های مختلف مشاهده شده بود. به نظر می‌رسد سلول‌های مشتق از مغز استخوان پیام‌رسانان کلیدی هستند که سیگنال‌های خون را به اثرات جوان‌سازی در بافت‌های دیگر از جمله پوست منتقل می‌کنند.

اگرچه این نتایج در مرحله پیش‌بالینی و خارج از آزمایشات انسانی است، اما نقطه شروع مهمی برای توسعه روش‌های نوین در پزشکی ترمیمی و مراقبت از پوست به شمار می‌آید. شناسایی پروتئین‌های خاص حامل پیام‌های جوان‌سازی، راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تغییرات ناشی از افزایش سن را پیش‌روی محققان می‌گذارد. پژوهشگران تأکید دارند که مطالعات بیشتر برای تأیید این اثرات در انسان و بررسی ایمنی و اثربخشی کاربرد این پروتئین‌ها در درمان‌های آینده ضروری است.

این پژوهش گامی مهم در درک بهتر نقش عوامل موجود در سرم خون جوان در تأثیرگذاری بر بافت‌های انسانی است و می‌تواند راهنمای توسعه روش‌های نوآورانه برای حفظ سلامت و جوانی پوست در طول زمان باشد.