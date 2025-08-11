فرمانده انتظامي شهرستان دلفان از پلمپ تعداد ۱۱ واحد صنفی طلا فروشی متخلف به علت نداشتن مجوز کسب و عدم رعايت ضوابط انتظامی خبر داد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ بهروز بازوند

در تشريح اين خبر بيان کرد: در اجرای طرح برخورد با صنوف متخل در سطح شهرستان دلفان، ماموران اداره اماکن پليس امنيت عمومي اين شهرستان با هماهنگی این قضائی و با همکاري با اداره اصناف، از تعدادی صنوف.شهرستان بازديد کردند.

وی افزود: در نتيجه طرح تعداد ۱۱ واحد صنفي به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعايت ضوابط انتظامی پلمپ دش.فرمانده انتظامي دلفان در پايان خاطرنشان کرد: کليه اصناف ملزم به رعايت قوانين و مقررات صنفي مي باشند و توصيه هاي پليس در اين زمينه را جدي بگيرند