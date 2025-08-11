پخش زنده
امروز: -
سایت فدراسیون بینالمللی بسکتبال (FIBA) در گزارشی به عملکرد درخشان متین آقاجانپور در جام آسیا پرداخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سایت فیبا در گزارشی ویژه به عملکرد درخشان متین آقاجانپور در مرحله گروهی رقابتهای بسکتبال جام آسیا پرداخت.
در این گزارش آمده است:
شوتزن دقیق تیم ملی بسکتبال ایران، نوید آیندهای درخشان را به این تیم میدهد. دستان ستاره جوان ایران در مراحل حذفی نیز میتواند برای ایران تعیین کننده باشد. زمانی که متین آقاجانپور توپ را به سمت سبد رها میکند، نیازی نیست که نگران محل فرود توپ باشید. بازیکن ۲۴ ساله در مقابل سوریه با روش شوتزنی زیبا و توازن تغییرناپذیر خود موفق به کسب ۲۴ امتیاز، ۲ ریباند و ۶ اقدام ۳ امتیازی موفق شد. این اعداد نشاندهنده قدرت شوتزنی بالا و اهمیت در حال رشد او برای تیم ملی ایران است. ایران مقابل سوریه به پیروزی قاطعانه ۸۲ بر ۴۳ رسید، اما این بازی برای آقاجانپور چیزی بیشتر از بازی آخر مرحله گروهی بود. این بازی گامی دیگر برای مستحکم کردن جایگاه او در میان ستارگان نسل جدید بسکتبال ایران بود. در ترکیبی با حضور چند بازیکن با سابقه موفقیت در رقابتهای آسیایی، ستاره جوان ایران اعتماد همه را برای اقدام کردن شوتهای لحظات پایانی بازی به دست آورده است. برای سالها، نقشههای هجومی ایران مبتنی بر بازیکنان بلند قامت، قدرتمند و کنترل کردن منطقه رنگی بود. حالا با کمک بازیکنانی مانند آقاجانپور و بازی پیرامونی، حملات ایران ابعاد جدیدی پیدا کرده است. بازیکنان حریفان ایران در مرحله حذفی رقابتهای جام آسیا باید به تواناییهای آقاجانپور احترام بگذارند. توانایی او برای ضربه زدن به حریف از راه دور، تیمهای مقابل را مجبور خواهد کرد تا از تک تک نقاط زمین با دقت دفاع کنند و این موضوع فضا را برای بازیکنان نفوذکننده و بلند قامت ایران باز میکند. نکته تاثیرگذار در مورد آقاجانپور، خونسردی طبیعی او در لحظات حساس است. تحت فشار، هیچ شک یا نگرانیای برای آقاجانپور وجود ندارد. او همیشه با یک اعتماد به نفس ثابت بازی میکند، چه در لحظات آغازین بازی و چه در لحظاتی که او تحت فشار مدافعان حریف است. این خونسردی در بازیها و لحظات حساس و سرنوشت ساز کاملا نادر است.
آقاجانپور پس از پیروزی مقابل سوریه به سایت فیبا، گفت: هر بازی با بازی قبل متفاوت است. اما هم تیمیهای من توپ را به من میرساندند و من هم به شوتزنی ادامه دادم. خوشبختانه شوتهای من با موفقیت همراه شدند.
حالا تمرکز ایران بر مرحله حذفی خواهد بود و انتظارات از آنها بالا میرود. در این مراحل، رویاها ساخته میشوند یا از بین میروند. برای آقاجانپور، این فرصتی برای ادامه به روند خوب خود و اثبات کردن این موضوع است که او میتواند در بین رهبران آینده تیم ملی ایران قرار بگیرد.