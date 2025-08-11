

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، کشاورزی بخشدار درودزن گفت: سطح وسیعی از جنگل و پوشش گیاهی ارتفاعات روستای دشتک شهرستان مرودشت طعمه آتش شده است.

کشاورزی افزود: نیرو‌های مردمی و منابع طبیعی برای مهار آتش در منطقه حضور دارند، اما پوشش گیاهی، حجم زیاد آتش و سخت گذر بودن منطقه، عملیات مهار را با مشکل رو‌به‌رو کرده است.

این آتش سوزی که از سه روز پیش آغاز شده با تلاش نیروهای حاضر در صحنه خاموش می شود اما با وجود تلاش نیروهای نیرو‌های مردمی و منابع طبیعی دوباره شعله ور می شود.