امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بهینه سازی انرژی با فناوری نانو حباب

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰- ۱۶:۵۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری ایران جوان
بسته خبری ایران جوان
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
در ستایش نگارگر ایرانی
در ستایش نگارگر ایرانی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
دست برتر موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه
دست برتر موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۵-۲۰
خبرهای مرتبط

نقش نانوحباب‌های ایرانی در بهینه‌سازی تولیدکشاورزی کشور

تصفیه و حذف ناخالصی‌های آب‌های زیر زمینی با نانو حباب‌ها

افزایش بهره‌وری در شیلات با سامانه نانو حباب ساز ایرانی

برچسب ها: فناوری نانو ، بهینه سازی مصرف ، شرکت‌های دانش‌بنیان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 