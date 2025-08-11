پخش زنده
امروز: -
با هدف کاهش ماندگی ناوگان و افزایش ایمنی سفر، نوبت دهی مجازی به ناوگان تجاری در مرز بازرگان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ایرج آزادی مدیر پایانه مرزی بازرگان با بیان اینکه اجرای این طرح از اول مرداد ماه امسال در پایانه مرزی بازرگان آغاز شده است گفت: ما دو هدف عمده از نوبت دهی اینترنتی به ناوگان داشتیم یکی موضوع عدم ازدحام ناوگان در مرز و تیر پارکهای همجوار مرز و موضوع دوم ایمنی سفر بود.
مرز بازرگان به عنوان یکی از پرترددترین پایانه کشور نقش کلیدی در انجام مبادلات اقتصادی بین المللی و تجارت منطقهای کشور ایفا میکند.
محسن باقر پور مدیر کل گمرک بازرگان گفت:با اتصال سامانه گمرکی به طرح نوبت دهی مجازی، ماندگاری کالاهای صادراتی و ترانزیتی خصوصا کالاهای فساد پذیر در مرز به حداقل خواهد رسید.
رانندگان ناوگان ترانزیت با استقبال از اجرای این طرح از معایب و مزایای این طرح میگویند.
همچنین، بزودی برای اولین بار در مرز بازرگان اعلام بار اینترنتی اجرا خواهد شد.
ایرج آزادی مدیر پایانه مرزی بازرگان گفت:با هماهنگیهایی که با انجمنها و تشکلهای صنفی انجام دادیم اعلام بار اینترنتی هم در منطقه بازرگان اجرایی خواهد شد.
ا راه اندازی نوبت دهی مجازی، مشکلاتی نظیر سرقت محموله و آسیب رساندن به پلمب، بسته بندی و وسایل نقلیه، جاساز کردن کالاهای قاچاق توسط افراد سودجو در زمان توقف طولانی ناوگان پشت مرزها که مشکلات زیادی را برای رانندگان به وجود میآورد؛ تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.
این پایانه بعد از پایانههای مرزی پرویز خان و بندر شهید رجایی مقام سوم را به خود اختصاص داده است.