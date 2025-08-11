اینجا هر کار و هر چیزی فقط به عشق سرور و سالارشهیدان معنا پیدا کرده است.

اربعین، سفر عشق به کربلا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عشقی فراگیر برای همه مردم از کوچک گرفته تا بزرگ و از مرد تا زن که همه در آن سهیم هستند.

مسیری عاشقانه برای خدمت به زائران آقا اباعبدالله الحسین (ع) در پیاده روی اربعین حسینی با حضور همه اقشار جامعه علی الخصوص قهرمانان و ورزشکاران برپا شده است.

هرچند که اینجا هوا گرم و طاقت فرسا است، اما خدمت کردن به زائران حسینی همه سختی‌ها را آسان و راحت کرده است.

قهرمانان و ورزشکاران که ماندن در راه امام حسین (ع) را با هیچ چیز و هیچ کسی عوض نمی‌کنند و آن را بهترین، بالاترین و پر افتخارترین نشان جهان می‌دانید.

از دهم مرداد امسال تاکنون موکب جامعه ورزش استان با همراهی اداره کل ورزش و جوانان، بسیج ورزشکاران و آستان حضرت زینب (س) روزانه پذیرای ده‌ها هزار زائر اربعین حسینی بوده است.

موکب جامعه ورزش استان اصفهان تا یک روز بعد از اربعین حسینی در مسیر نجف به کربلا و در عمود ۸۰۹ پذیرای زائران حسینی است.