رئیس‌جمهور فرانسه، طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه را یک فاجعه و حرکت به سمت یک جنگ بی‌پایان اعلام‌ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امانوئل مکرون طی پیامی که دفترش در اختیار خبرنگاران قرار دارد، خواستار تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل برای تثبیت اوضاع در غزه شد.

وی گفت: بیانیه کابینه اسرائیل برای گسترش عملیات در شهر غزه و اشغال مجدد اردوگاه المواسی، زمینه‌ساز فاجعه‌ای با تبعات بی سابقه و حرکت به سوی جنگی بی پایان است.

رئیس‌جمهور فرانسه، اسرای صهیونیست و مردم غزه را قربانیان اصلی راهبرد اعلامی رژیم اشغالگر برای اشغال کامل غزه ارزیابی‌کرد.

در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، این رژیم بار‌ها اقدام به ارتکاب جنایات برنامه‌ریزی شده علیه غیرنظامیان کرده است.

یکی از وجوه بارز این جنایات، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و اخیراً امدادجویان گرسنه در نزدیک مراکز توزیع کمک‌های به‌اصطلاح بشردوستانه تحت نظارت آمریکا و رژیم اسرائیل بوده است.

در ماه‌های اخیر، رژیم صهیونیستی با استفاده از «سازوکار کمک‌رسانی بشردوستانه» که از سوی ایالات متحده آمریکا و با مشارکت تل‌آویو طراحی شده، فلسطینی‌های نیازمند را به مکان‌های خاصی در نوار غزه هدایت کرده و سپس در اطراف همین مراکز، اقدام به شلیک و بمباران کرده است.

در چندین مورد مستند، ده‌ها فلسطینی در صف‌های دریافت کمک‌های غذایی و دارویی هدف مستقیم تک‌تیراندازان یا حملات پهپادی قرار گرفته‌اند. سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را «تله مرگ» توصیف کرده‌اند.