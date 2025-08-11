\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a \u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639 \u0648 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u06f9\u06f4 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u06f3 \u0645\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0633\u062f \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f1\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00ab\u0641\u0631\u06cc\u062f\u0648\u0646 \u0647\u0645\u062a\u06cc\u00bb \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0