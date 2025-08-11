پخش زنده
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری از خروج بیش از سه میلیون زائر عتبات به صورت زمینی از مرزهای ششگانه کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی قلیزاد آخرین آمار تردد زائران عتبات عالیات را تشریح و اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار مجموع کل زائرانی که تا پایان روز ۱۶ طرح اربعین یعنی ۲۰ مرداد ماه از کشور خارج شدهاند، از سه میلیون نفر گذشت و به سه میلیون و ۴۱ هزار و ۸۴۷ نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دو درصدی داشته است.
وی افزود: همچنان مرز مهران با ۴۷ درصد و مرز شلمچه با ۲۷ درصد و سپس خسروی با ۱۵ درصد بیشترین تقاضا را برای خروج داشتهاند.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری ادامه داد: یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۸۶ نفر نیز به کشور بازگشتند که اینآمار نشان دهنده ۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی عنوان کرد: براساس این آمار، مرز مهران با ۴۶ درصد بیشترین تعداد آمار ورودی به کشور، شلمچه با ۳۱ درصد و مرز خسروی نیز با ۱۵ درصد بیشترین تقاضا را برای ورود به کشور داشتند. همچنین یک میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۶۱ زائر در کشور عراق هستند و در چند روز آینده به کشور بازخواهند گشت.
قلی زاد تصریح کرد: ۶۰۱ هزار و ۳۳۵ نفر از زائران با ۲۷ هزار و ۱۳ سرویس اتوبوسی از اقصی نقاط کشور به مرزهای ششگانه منتقل شدهاند.
این مقام مسئول در سازمان راهداری بیان کرد: ۲۱۵ هزار و ۴۰۵ زائر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی از پایانهها به مرزهای شش گانه کشور منتقل شدند.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در کشور عراق اربعین روز جمعه است، تقاضا میکنیم زائران برای جلوگیری از ازدحام و ترافیک هرچه زودتر برای بازگشت خود برنامهریزی کنند.