پخش زنده
امروز: -
خودکفایی و ایدههای کار خانگی در «صبح صبا»، کنترل اعصاب و حفظ آرامش در حین رانندگی در «خانواده مبارک» و برنامه «ساز من» از رادیو صبا راهی آنتن میشوند.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، برنامه «صبح صبا» روز سهشنبه ۲۱ مرداد با موضوع «خودکفایی» به بررسی راهکارها و ایدههای کار خانگی با سود بالا میپردازد.
صبح صبا این سوالات را برای مخاطبان مطرح میکند: «کار خانگی با سود بالا پیشنهاد دهید! آیا تا حالا خودتان چیزی تولید کردهاید و به فروش رساندهاید؟»
برنامه «صبح صبا» یکی از برنامههای پرمخاطب صبحگاهی است که در قالب یک مجله رادیویی با بخشهای متنوع، مخاطبان را در جریان اتفاقات روز جامعه قرار میدهد و به موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز میپردازد.
در این برنامه، به بررسی ایدههای خلاقانه و کارآمد برای خودکفایی و تولید محصولات خانگی پرداخته خواهد شد. شنوندگان میتوانند در این برنامه شرکت کرده و به سوالات مطرح شده پاسخ دهند و تجربیات خود را در زمینه تولید و فروش محصولات خانگی به اشتراک بگذارند.
«صبح صبا» با پخش صدای مردم و شنیدن نظرات آنها، فضایی تعاملی برای مخاطبان ایجاد میکند تا بتوانند دغدغهها و دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح کنند.
همچنین اجرای نمایش زنده طنز و مروری صمیمی بر اخبار و رویدادهای روز، از بخشهای جذاب و پرانرژی این برنامه است که با لحنی دوستانه و سرگرمکننده به بیان موضوعات جدی میپردازد.
از طریق تماسهای تلفنی و پیامک، شنوندگان میتوانند در بحثهای برنامه شرکت کرده و با بیان نظرات خود به غنای محتوای آن کمک کنند.
این شیوه ارائه محتوای «صبح صبا» تلاش دارد تا ضمن اطلاعرسانی، فضای دوستانه و مشارکتی را نیز ایجاد نماید.
برنامه «صبح صبا» به تهیهکنندگی مهدی مجنونی و اجرای حمید پارسا و مریم خادم پور هر روز ساعت ۶ صبح تقدیم مخاطبان میشود.
برنامه «خانواده مبارک»
برنامه «خانواده مبارک» در روز سهشنبه ۲۱ مرداد، با رویکردی آموزنده و جذاب، به مبحث کنترل اعصاب و حفظ آرامش در حین رانندگی میپردازد.
این برنامه به صورت نمایش رادیویی طنز تولید شده و با دیالوگهای سرگرمکننده، نکات مهم و چالشهای مرتبط با رانندگی آرام و ایمن را به شیوهای جذاب و آموزنده ارائه میدهد.
برنامه «خانواده مبارک» در روز سهشنبه ۲۱ مرداد با موضوع «کنترل اعصاب و حفظ آرامش در حین رانندگی» به روی آنتن میرود.
در این برنامه، به بررسی چالشهای روزمره رانندگان، مثل ترافیکهای سنگین، رفتارهای ناگهانی دیگر رانندگان و استرس ناشی از زمانهای فشرده پرداخته میشود.
مجریان این برنامه با ارائه تکنیکها و استراتژیهای مفید، به شنوندگان یادآوری میکنند که چگونه میتوانند استرس را مدیریت کنند و با آرامش بیشتری رانندگی کنند.
برخی از این تکنیکها شامل تنفس عمیق، گوش دادن به موسیقی آرامشبخش و استفاده از زمانهای استراحت در طول سفرها است.
هدف این برنامه، تشویق رانندگان به داشتن رفتارهای ایمن و مسئولانه است تا نه تنها خود، بلکه دیگران را نیز در جادهها محافظت کنند.
در این نمایش رادیویی، با فضایی مفرح و گفتوگوهای طنزآمیز، چالشهای ناشی از استرس در رانندگی و راهکارهای مناسب برای مدیریت آن به شیوهای جذاب مطرح میشود.
مجریان با داستانها و نکات جالب، تجربههای مشترک روزمره را به تصویر میکشند.
در این راستا، آنها با استفاده از دیالوگهای هوشمندانه و موقعیتهای کمدی، عواملی را که میتواند موجب افزایش اضطراب در رانندگان شود، بررسی کرده و راهکارهای ساده و عملی برای رفع این مشکلات را ارائه میدهند.
نمایش رادیویی «خانواده مبارک» با تمرکز بر اهمیت آرامش در رانندگی و تأثیرات مثبت آن بر ایمنی جادهها، قصد دارد تا پیامهای مهمی را به گوش شنوندگان برساند و از آنها بخواهد تا با در نظر گرفتن این نکات، سفرهای خود را ایمنتر و لذتبخشتر کنند. این برنامه قطعاً به شنوندگان کمک خواهد کرد تا در هر شرایطی، آرامش خود را حفظ کرده و از رانندگی لذت ببرند.
«خانواده مبارک» هر روز ساعت ۱۱:۳۰ به تهیهکنندگی نوید جولایی، به روی آنتن میرود.
برنامه «ساز من»
برنامه «ساز من» به معرفی محمّدرضا لطفی، نوازنده برجسته تار و سهتار و بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاووش میپردازد.
این برنامه با هدف آشنایی مخاطبان با آثار و شخصیتهای برجسته موسیقی ایرانی، به بررسی تأثیرات عمیق لطفی بر موسیقی سنتی و تربیت هنرمندان جوان میپردازد.
برنامه «ساز من» یکی از برنامههای موسیقیایی این رادیو است که به معرفی و بررسی آثار و شخصیتهای برجسته موسیقی ایرانی میپردازد.
این برنامه با هدف آشنایی مخاطبان با تاریخچه و فرهنگ موسیقی ایران، به تحلیل و بررسی زندگی و کارنامه هنری هنرمندان بزرگ این عرصه میپردازد.
دوشنبه ۲۰ مرداد، این برنامه به معرفی محمّدرضا لطفی، یکی از چهرههای تأثیرگذار موسیقی سنتی ایران، اختصاص دارد. لطفی به عنوان نوازندهٔ برجستهٔ تار و سهتار و همچنین مدرس موسیقی سنتی ایرانی شناخته میشود.
او به عنوان بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاووش و گروه شیدا، نقش بسزایی در تربیت هنرمندان جوان و ارتقاء سطح موسیقی سنتی ایران ایفا کرده است.
محمّدرضا لطفی با خلق آثاری، چون «ایرانای سرای امید» و «کاروان شهید» به میان تودهٔ مردم راه یافت و توانست با آثارش احساسات و عواطف مردم را به خوبی منتقل کند.
او همچنین در زمینهٔ پژوهش و تدریس موسیقی فعالیتهای زیادی انجام داد و به عنوان یک معلم و پژوهشگر، تأثیر عمیقی بر نسلهای جدید موسیقیدانان گذاشت.
برنامه «ساز من» به تهیهکنندگی نیلوفر قاسمی، هر شب ساعت ۲۱ به روی آنتن میرود.
این برنامه فرصتی است برای گرامیداشت یاد و خاطره هنرمندانی، چون محمّدرضا لطفی و آشنایی بیشتر با دنیای غنی موسیقی ایرانی و به مخاطبان این امکان را میدهد که با آثار و زندگی این هنرمندان بزرگ آشنا شوند و از تجربیات و دانش آنها بهرهمند گردند.