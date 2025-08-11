چند دستگاه موتورسیکلت قاچاق خارجی، در شهر‌های مختلف استان مازندران کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندهی انتظامی استان مازندران اعلام کرد: چند دستگاه موتورسیکلت قاچاق خارجی، در شهر‌های مختلف استان مازندران کشف و توقیف شد.

کشف موتورسیکلت قاچاق خارجی در فریدونکنار

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از کشف موتورسیکلت قاچاق خارجی مدل CBR با حجم موتور ۶۰۰ سی‌سی توسط ماموران پلیس آگاهی در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمود حسین‌زاده افزود: مأموران پلیس آگاهی در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت خارجی بدون مدارک گمرکی در سطح شهرستان، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی تصریح کرد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، محل مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آن، یک دستگاه موتورسیکلت خارجی CBR۶۰۰ را که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار با بیان اینکه ارزش ریالی این موتورسیکلت توسط کارشناسان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: یک متهم در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ حسین‌زاده، در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و سودجویان، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کشف ۴ موتور سنگین در سوادکوه

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از توقیف ۴ موتور سنگین قاچاق فاقد هرگونه مدارک گمرکی و مجوز تردد به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ سعید مهدوی گفت: در راستای برخورد با مزاحمان خیابانی، برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی طرح برخورد با راکبان متخلف موتور در شهرستان سوادکوه به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۳ زیراب با همکاری کارآگاهان در اقدامی عملیاتی ۴ دستگاه موتورسیکلت ۱۲۰۰ CBR قاچاق فاقد مدارک را توقیف و راکبان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با اشاره به این که موتورسیکلت توقیفی فاقد هرگونه مدارک گمرکی و مجوز تردد بوده، گفت: ماموران در این زمینه پرونده‌ای تشکیل راکبان موتورسیکلت قاچاق را به مرجع قضائی معرفی کردند.

سرهنگ مهدوی، ارزش ریالی موتورسیکلت ۱۲۰۰ قاچاق کشف شده را بر اساس نظر کارشناسان بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرمجاز از جمله قاچاق، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

توقیف موتور سنگین ۸ میلیاردی قاچاق در عباس آباد

جانشین انتظامی عباس آباد از توقیف موتور سنگین ۸ میلیاردی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نیما تقوی گفت: در راستای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلت‌های غیرمجاز، ماموران یگان امداد این شهرستان درحین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی یک دستگاه موتور سنگین فاقد پلاک که در حال تردد بود را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از توقف موتور و بررسی‌های کارشناسی، مشخص شد که موتور سنگین مذکور فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بوده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی به مقر انتظامی منتقل شد.

جانشین انتظامی شهرستان عباس آباد با بیان اینکه ارزش موتور سنگین غیرمجاز برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد شد، تصریح کرد: راکب پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ تقوی، ضمن تاکید بر استمرار اقدامات پلیسی در مقابله با قاچاق از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.