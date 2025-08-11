پیشبینی ناپایداریهای موقت جوی و افزایش دما برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی در برخی نقاط استان خبر داد و پیشبینی کرد: دمای هوا از روز سهشنبه روند افزایشی خواهد داشت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که در ساعتهایی از بعدازظهر امروز تا اوایل امشب با رشد ابر در برخی نقاط، بهویژه ارتفاعات شرقی و نواحی جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
حسین مستانه افزود: همچنین از فردا (سهشنبه) تا پایان هفته، دمای هوا در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: خلیج فارس نیز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به سبب وزش بادهای شمالی، در برخی ساعتها متلاطم پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: جهت وزش باد متغیر، امروز بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی و از فردا بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت و در نقاط مرتفع در هنگام وقوع ناپایداری تا بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۲:۴۰ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت ۰۹:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۶:۰۰ و مد دوم ساعت ۲۲:۰۰ خواهد بود.