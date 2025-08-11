پخش زنده
امروز: -
ورزشکاران خراسان رضوی در رقابت های هندبال نونهال و خردسال کشور مقام نخست را به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات هندبال ردههای سنی خردسالان ونونهالان دختر و پسر منطقه یک کشور برگزار شد و برای اولین بار همه تیمهای اعزامی خراسان موفق شدند مقام اول این مسابقات را به خود اختصاص دهند
در مسابقات خردسالان دختر ؛ تیم ستاره ساز مشهد و در مسابقات خردسالان پسر تیم نامآوران مشهد به مقام های قهرمانی رسید.
در مسابقات نونهالان دختر تیم برزین مشهد و در و در مسابقات نونهالان پسر تیم نام آوران مشهد به مقام قهرمانی دست یافت.
این چهار تیم از خراسان رضوی به مرحله نهایی مسابقات کشوری راه یافتند.