به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد شفیعی اظهار کرد: پروژه گسترده آرشیو الکترونیکی پرونده‌های قضایی راکد در استان تهران که با هدف افزایش سرعت و دقت در دسترسی به سوابق پرونده‌ها و ارتقای بهره‌وری و سرعت بخشی به روند رسیدگی در دستگاه قضایی اجرا می‌شود که تا پایان سال جاری حدود ۲ میلیون پرونده را شامل خواهد شد.

وی بیان کرد: اجرای طرح آرشیو الکترونیکی در راستای ماده (۱۵) آیین‌نامه ساماندهی بایگانی راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است. معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه این اقدام مهم به دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان تهران و با نظارت و هماهنگی قائم‌مقام رئیس کل دادگستری صورت گرفته است، افزود: راه‌اندازی آرشیو الکترونیکی پرونده‌های بایگانی راکد، امکان دسترسی سریع و ایمن به سوابق پرونده‌ها را برای قضات و مردم فراهم می‌کند.

شفیعی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه، اسناد و مدارک مهم پرونده‌ها پس از پالایش و اسکن، در سامانه آرشیو الکترونیکی قوه قضاییه ثبت می‌شوند و این روند تا پایان سال جاری برای حدود ۲ میلیون پرونده ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از توسعه واحد‌های آرشیو الکترونیکی در مراکز قضایی شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: تاکنون ۵ واحد در این زمینه راه‌اندازی شده و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این تعداد تا پایان سال به بیش از ۳۰ واحد افزایش خواهد یافت.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران تصریح کرد: این طرح علاوه بر صرفه‌جویی در فضای فیزیکی و منابع، موجب افزایش سرعت و دقت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود و گامی مهم در جهت شفافیت و دسترسی عادلانه به اطلاعات محسوب می‌شود.