به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار با بانوان جهاد گر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در این جنگ با استفاده از موشک‌های تمام ایرانی در برابر رژیم متجاوز صهیونی، نمایش همدلی و همبستگی «مردم با مردم» و «مردم با نیرو‌های مسلح پرقدرت کشور» را به نمایش درآورد، به نقش بانوان در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون زنان همواره با نقش آفرینی در مسائل مهم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کنار نقش مادری حماسه ساز بودند.

آیت الله فلاحتی همچنین با حضور در مراکز پخت غذای مردمی در حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های بسیجی و مردمی که با هدف ایجاد امنیت پایدار، در مراکز ایست و بازرسی حضور دارند، با اشاره به مجاهدت بانوان در جنگ تحمیلی نظام سلطه علیه ایران اسلامی گفت: بانوان پشتیبانان مهم و اثر گذار جبهه مقاومت هستند و با حضور پررنگ و اثرگذار خود در اجتماع، قدرت آفرینی کرده و پرچم ایستادگی و مقاومت را به اهتزاز درآورده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این دیدار گفت: بانوان بسیجی سپاه ناحیه مرکزی رشت با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز از جنگ تحمیلی دوم، با هدف تقویت و پشتیبانی از نیرو‌های بسیجی و مردمی در ایستگاه‌های بازرسی و گشت‌های امنیتی و اطلاعاتی، همچنان نقش آفرین هستند.

سرهنگ حسن امینی با بیان اینکه سپاه ناحیه مرکزی رشت با استفاده از تئوری مردمی سازی مقاومت با ظرفیت فعال سازی بسیجیان و خیران بیش از ۸۰ هزار وعده غذا تهیه و توزیع کردند، افزود: بانوان بسیجی با بهره مندی از ظرفیت مردمی و مومنانه خود و با پشتیبانی مستمر از نیرو‌های امنیتی در تور‌ها و گشت‌های امنیتی و اطلاعاتی همچنان در مسیر ارتقای امنیت شهری نقش آفرین هستند.