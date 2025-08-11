به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کاتای جودو که در شهر گرگان برگزار شد، تیم استان با حمایت باشگاه مقاومت اصفهان موفق به کسب ۴ نشان طلا و ۴ نقره و عنوان نایب قهرمانی تیمی این مسابقات شد.

مسابقات انتخابی تیم ملی که به منظور شناسایی افراد برتر برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در سال جاری برگزار شد، سید رضا روحانی، رضا صفی، پارسا زلفی و محمد طا‌ها خلیلی موفق به کسب نشان طلا و آقایان محمدعلی وحید، رضا میرزایی، متین ملک محمدی و مهدی خدابخشی موفق به کسب نشان نقره شدند.

مسابقات قهرمان جهان کاتای جودو ۱۸ آبان ماه امسال به میزبانی کشور فرانسه در شهر پاریس برگزار خواهد شد.