\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u0630\u0627\u0646 \u0645\u063a\u0631\u0628 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f2 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f\u0645\u0627\u0647 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f3 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f\u0645\u0627\u0647 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0647\u0627 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.