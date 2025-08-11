نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نادرقلی ابراهیمی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با تعیین تکلیف یکی از پیمانکاران طرح هشت هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن اراک جایگزینی پیمانکار جدید مورد تأکید قرار گرفته است.

او افزود: باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات استانی و ملی در راستای تأمین مالی و نقدینگی لازم برای احداث واحد‌ها تلاش کرد تا ضرر و زیان ناشی از تورم و سنواتی شدن طرح به متقاضیان تحمیل نشود.