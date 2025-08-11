سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، از عبور بیش از سه میلیون زائر از مرزهای زمینی به مقصد عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهران قربانی با اشاره به بهبود چشمگیر خدمات حمل‌ونقل نسبت به سال گذشته، از ارتقاء زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت ناوگان عمومی به منظور روان‌سازی سفر زائران اربعین خبر داد. این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط بوده است.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، گفت : خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در وزارت راه و شهرسازی و مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، اعزام زائران امسال نسبت به سال گذشته هم از نظر کمّی و هم کیفی در وضعیت بهتری قرار دارد.

وی افزود: تاکنون بیش از سه میلیون زائر از مرزهای زمینی عبور کرده‌اند که از این تعداد، بیش از ۶۱۰ هزار نفر از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ۲۱۶ هزار نفر نیز از ناوگان ریلی استفاده کرده‌اند که در مجموع حدود ۸۵۰ هزار نفر از ناوگان عمومی بهره‌مند شده‌اند.

به گفته قربانی این آمار نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده در جهت بهبود و تسهیل سفر زائران اربعین حسینی است که هر ساله با شور و اشتیاق فراوان راهی کربلای معلی می‌شوند. این اقدامات نه تنها باعث افزایش تعداد زائران شده، بلکه کیفیت خدمات ارائه شده به آن‌ها را نیز به طور چشمگیری ارتقا داده است.