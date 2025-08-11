مردم نیکوکار شهرستان نور، امسال بیش از ۸۰۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیته امداد نور با قدردانی از کمکهای مادی و معنوی مردم نیکوکار و مهربان شهرستان در بخشهای چمستان بزرگ، بلده طیبه و مرکزی به نیازمندان گفت: اساس اقدامات کمیته امداد امام (ره) بر مشارکت مردمی قرار داده شده است
بهزاد عسکری با بیان اینکه ۱۵۸۶۰صندوق صدقه بزرگ، اماکن و کوچک در سطح شهرستان نصب و توزیعشده است گفت: مردم نیکوکار شهرستان در ۴ ماهه سال ۱۴۰۴بیش از ۸۲۲ میلیون تومان در قالب صدقه به نیازمندان کمک کردند.
رئیس کمیته امداد نور تصریح کرد: کمکهای جمعآوریشده مردم برای رفع مشکلات و نیازمندیهای محرومان در سرفصلهای مختلف از جمله معیشت، تأمین مسکن، هزینههای درمانی، فرهنگی، اشتغال، تحصیل، تأمین جهیزیه و کمک به امر ازدواج جوانان نیازمند هزینه میشود.
عسکری اضافه کرد: در راستای استفاده از روشهای الکترونیکی و سهولت در پرداخت صدقه، خیرین شهرستان میتوانند کمکهای خود را با صندوق صدقه الکترونیکی پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه شرایط دریافت صندوق صدقه الکترونیکی با شعار «هر ایرانی یک صندوق صدقه الکترونیکی» در کوتاهترین زمان فراهم شده است گفت:امکان ثبتنام الکترونیکی اشتراک صدقات در نشانی
https://sama.emdad.ir/sama/NewEshterak/۲۹۰۰۰ برای سهولت پرداخت صدقه در هر مکان و زمان از طریق تلفن همراه فراهم است.
شایان ذکر است در شهرستان نور تعداد۲۸۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند و از مزایای این نهاد بهرهمند میشوند.